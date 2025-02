Max Verstappen: “Sarebbe bello ripetersi, ma non sappiamo quanto valiamo”

Giornata dedicata alle conferenze stampa in quel di Londra. L’uomo più atteso è ovviamente il detentore del titolo, Max Verstappen, che va a caccia del quinto Mondiale di F1 di fila.

Le parole del neerlandese della Red Bull che non si sbilancia: “Sarebbe bello se questa fosse davvero una stagione super competitiva, ma è dura saperlo adesso”.

E aggiunge: “Dobbiamo essere competitivi come squadra. Siamo una squadra forte, abbiamo esperienza e penso abbiamo dimostrato anche lo scorso anno che sappiamo massimizzare i nostri risultati anche in una situazione non facile. Vediamo cosa succederà: è una bella sfida, noi adesso non sappiamo quanto valiamo ma non lo sanno nemmeno gli altri. Non deve importarci cosa dicono di noi, quanti sono convinci di poterci battere: dobbiamo concentrarci su di noi, imparare come abbiamo fatto ogni anno, pensare a come migliorare la nostra macchina: è quello che vogliamo fare”.

La strada per il quinto mondiale consecutivo non sarà semplice, ma Verstappen è pronto ad affrontarla con determinazione: “Vediamo cosa succederà. È una bella sfida, ma adesso non sappiamo quanto valiamo, e non lo sanno nemmeno gli altri. Non deve importarci cosa dicono di noi o quanti sono convinti di poterci battere. Dobbiamo concentrarci su noi stessi, imparare come abbiamo fatto ogni anno, e migliorare la nostra macchina. È quello che vogliamo fare”.