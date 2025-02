Le Olimpiadi dei dopati, la nuova folle idea di Donald Trump Jr.

Un qualcosa di così assurdo che si fa fatica a crederci. Il figlio di Donald Trump, Donald Trump jr., consigliere del Presidente degli Stati Uniti, ha annunciato oggi di voler promuovere un’edizione particolare dei Giochi Olimpici, dedicata agli atleti dopati.

Trump, con il fondo 1789 Capital, a cui fa capo, sta finanziando gli annunciati Enhanced Games: al momento la manifestazione non ha ancora una data e un luogo, non si conoscono ovviamente neanche i papabili atleti in gara, anche se l’ex nuotatore australiano James Magnussen, si è già offerto di gareggiare provando a migliorare il record del mondo dei 50 stile libero.

Le parole di Trump: “Per oltre 100 anni le elite a capo dello sport mondiale hanno soffocato l’innovazione, schiacciato la grandezza individuale e rifiutato di permettere agli atleti di spingere i limiti del possibile. Non succederà più”. E aggiunge: “Questa competizione rappresenta il futuro. Vera competizione, vera libertà e veri record da sfondare”.