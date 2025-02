In questa puntata di Focus Alice Liverani, in collaborazione con Simona Bastiani, intervista l’Arbitro internazionale Stefano Cesare, una delle figure più rispettate nel mondo della pallavolo . Con oltre 35 anni di esperienza, dal 1986, e un curriculum che vanta incredibili traguardi come 7 finali di Coppa Italia, 15 finali del campionato italiano, 6 premi Toniolo come miglior arbitro italiano, e la partecipazione a eventi di altissimo livello come la Coppa CEV, le finali olimpiche e la Champions League ⚡. Stefano Cesare è stato l’arbitro della finale olimpica maschile di Parigi 2024 , un momento storico nel mondo della pallavolo. Durante l’intervista, ci racconta la sua esperienza nell’arbitrare finali internazionali, dalla finale olimpica femminile nel 2004 ad Atene, alla finale maschile a Pechino 2008, fino all’attesissima finale di Parigi 2024. Parlerà anche della sua preparazione fisica e mentale per gestire eventi di così grande rilevanza, oltre all’evoluzione della tecnologia nell’arbitraggio (VAR, video replay ), e di come conciliare la sua carriera da arbitro internazionale con il lavoro come ingegnere in Oracle . Inoltre, Stefano condivide il suo punto di vista sul movimento del mondo arbitrale e offre consigli preziosi per i giovani che desiderano intraprendere una carriera nell’arbitraggio internazionale. Non mancherà anche una riflessione su come migliorare la preparazione degli arbitri . Un’intervista imperdibile per tutti gli appassionati di pallavolo e per chi vuole scoprire i segreti di una carriera da arbitro ai vertici del mondo sportivo . Non dimenticare di iscriverti al nostro canale per altre interviste e contenuti speciali!