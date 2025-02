Cos’è un nome a dominio: informazioni generali

Nome di dominio — Si tratta di un indirizzo univoco per un sito Web su Internet, che lo rende facile da trovare tra miliardi di altri. Il funzionamento di Internet si basa sugli indirizzi IP, costituiti da numeri, ad esempio: 192.168.1.1. Sono una sorta di “coordinate” in cui si trova una determinata risorsa. Ma immagina quanto sarebbe difficile ricordare le combinazioni di numeri per ciascun sito. È per comodità degli utenti che sono stati creati i nomi di dominio.

Questo è anche una sorta di “alias” per un indirizzo IP, che sembra una chiara combinazione di lettere, ad esempio: travel.com. Ti consente di trovare rapidamente la risorsa richiesta senza pensare ai dettagli tecnici.

In cosa consiste un nome di dominio?

Puoi acquistare un nome di dominio, che consiste di diversi livelli separati da punti. I livelli hanno una gerarchia, in cui il dominio di primo livello è controllato dalle organizzazioni e il registrar, la società presso la quale registri il dominio, è responsabile del secondo e dei livelli successivi.

Questa struttura fornisce un rapido accesso ai siti e una chiara organizzazione dei dati. I livelli di dominio vengono contati da destra a sinistra. Di solito ce ne sono due, ma potrebbero essercene di più. Diamo un’occhiata a quali livelli di dominio esistono e come funzionano.

Quali livelli di dominio esistono?

I livelli di dominio formano la loro struttura gerarchica. Determinano l’ordine di funzionamento del sistema di dominio, aiutando a trovare rapidamente le risorse necessarie. Diamo un’occhiata ai principali livelli di dominio:

Dominio di primo livello (TLD)

Questa è la parte più alta del dominio, che viene dopo l’ultimo punto. Determina il tipo o la geografia del sito. Per esempio:

Domini comuni: .com, .org, .net: utilizzati in tutto il mondo, indipendentemente dal Paese.

Domini geografici: .ua, .us, .de – sono legati a paesi o territori specifici.

Domini specializzati: .tech, .shop, .art – per nicchie o settori ristretti.

Dominio di secondo livello

Questo è il nome del sito che precede il dominio di primo livello, ad esempio travel in travel.com. Questa è la parte che rende unico un dominio.

Dominio di terzo livello (Sottodominio)

Si tratta di una divisione aggiuntiva del sito, che si trova prima del dominio di secondo livello. Ad esempio, in blog.travel.com la parte blog è un sottodominio. Viene spesso utilizzato per separare le funzioni di un sito (ad esempio shop.travel.com per un negozio online).

Grazie alla loro comoda struttura e gerarchia, i domini consentono di creare indirizzi ben organizzati, facili da ricordare e identificare su Internet. Speriamo che questo articolo ti sia stato utile!