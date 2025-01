Nel dodicesimo turno della serie A1 Maschile l’AN Brescia vince la battaglia di Mompiano contro la BPER Rari Nantes Savona e tiene il passo della capolista Pro Recco. Vittorie importanti per De Akker, Roma Vis Nova, Pallanuoto Trieste e Circolo Nautico Posillipo che staccano il pass per la Final Eight di Coppa Italia. A contendersi l’ultimo posto per l’evento che assegnerà il trofeo tricolore saranno C.C.Ortigia e Telimar.