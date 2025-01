Waterpolo Preview: l’A2 riparte con Torino-Chiavari e il derby Acquachiara- R.N. Salerno

In serie A1 la Pro Recco anticipa la sfida della prima di ritorno contro la De Akker Bologna in vista di quella che sarà l’andata degli ottavi di Euro Cup. La Serie A2 torna in vasca per disputare i match valevoli per la settima giornata. Nel girone Nord il piatto forte è sicuramente lo scontro al vertice Reale Mutua Torino 81-Chiavari Nuoto: a presentare il match Marco Costa, centroboa dei piemontesi, e il portiere dei liguri Luca Perrone. Nel girone Sud spiccano le sfide Lazio Nuoto-Circolo Canottieri Napoli e Acquachiara-Check-Up Rari Nantes Salerno. Presentano il match della Scandone il capitano biancazzurro Daniele De Gregorio e l’attaccante giallorosso Gennaro Parrilli.