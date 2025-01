Volley femminile, l’Italia Under 16 chiude il Wevza al secondo posto. La Francia vince a Messina

L’Italia Under 16 di volley femminile ha concluso al secondo posto il torneo Wevza andato in scena a Messina. Nell’ultima partita disputata in Sicilia le azzurre hanno perso contro la Francia per 3-0 (25-17; 25-19; 25-18), non riuscendo così a conquistare il trofeo. Le ragazze di coach Marco Mencarelli, che nei giorni scorsi avevano regolato la Finlandia con il massimo scarto e superato la Spagna al tie-break, saranno chiamate a conquistare la qualificazione agli Europei di categoria nel mese di aprile.

Le pallavoliste classe 2010 e 2011 hanno faticato a tenere il passo delle transalpine, che sono scappate via nelle fasi centrali dei tre set e hanno meritato il successo. A mettersi maggiormente in luce Maura Gaye Seyna (11 punti), Alice Pettiti (6 punti) e Sofia Martinengo (5). Tra le fila della Francia si sono distinte Cohen (18), Nilusman (11) e Figaro (9).

Marco Mencarelli ha analizzato il torneo attraverso i canali federali: “Il bilancio rimane positivo perché in questa fascia d’età è fondamentale per noi avere queste esperienze. Abbiamo giocato contro squadre molto abili come la Francia e la Spagna e abbiamo visto quanto è facile andare in difficoltà. Io credo che le ragazze abbiano fatto un’esperienza importantissima per la loro formazione. Devo fare una differenziazione tra ciò che riescono a fare in allenamento e ciò che riescono a fare in partita e in questa differenza devo vedere quale può essere il futuro di questo gruppo, del quale resto ottimista. L’unico esame che non abbiamo superato è quello di giocare un evento in “casa” senza avere la “pressione” che si mettono le ragazze nel vivere queste situazioni“.

Il tecnico ha poi proseguito: “Il motivo per cui facciamo delle scelte un po’ rischiose è perché le ragazze devono fare queste tipologie di esperienze, che siano poi vincenti come quelle contro la Finlandia o i match di grande equilibrio come contro la Spagna o le partite come quella di oggi in cui si perde ma ci sono segnali comunque positivi”.