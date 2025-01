Van der Poel assente a Baal per forte dolore alle costole. I possibili tempi di recupero

Mathieu Van der Poel, protagonista di una strepitosa prima parte di stagione invernale nel ciclocross con cinque vittorie consecutive su altrettante corse disputate, si è fermato quest’oggi non partecipando GP Sven Nys di Baal, quinta prova del circuito X2O Trofee. Un forfait precauzionale per il fenomeno neerlandese della Alpecin-Deceuninck, a causa di un forte dolore alle costole.

Il campione del mondo in carica ha risentito negli ultimi giorni dei postumi di una caduta avvenuta venerdì scorso a Loehnout, dove aveva poi comunque vinto la gara proprio come domenica a Besançon. Si tratta di un intoppo che non dovrebbe condizionare pesantemente il prosieguo della stagione di Van der Poel, atteso venerdì 3 gennaio al Vlaamse Duinencross Koksijde.

“A Loenhout, Mathieu ha forato a un certo punto e poi è scivolato con la ruota anteriore. Di conseguenza, è finito con il petto su un paletto. È lì che è stata colpita la costola. L’avevamo visto anche noi, ma Mathieu non ha detto nulla al riguardo. Anche a Besançon non ne ha risentito“, spiega Christoph Roodhooft ai microfoni di Wielerflits ripercorrendo la dinamica dell’incidente.

Il DS della squadra di Van der Poel ha poi aggiunto: “Naturalmente, in questo tipo di incidenti, il secondo giorno è sempre il più difficile. E ieri, martedì, il dolore era davvero fastidioso. Non era ancora passato. Abbiamo quindi deciso di non farlo partire oggi. Vedremo come andrà nei prossimi giorni. Una nuova valutazione sarà fatta domattina. Poi vedremo. Non ci saranno controlli medici. Si è solo fatto male. È soprattutto per precauzione che non ha corso a Baal. Naturalmente non è piacevole per lui, ma non c’è niente da fare“.