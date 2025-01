Sci alpino, i precedenti di Federica Brignone a Garmisch: podi sia in discesa sia in superG

Cancellare la delusione di Kronplatz e ripartire subito. Questo è il principale obiettivo di Federica Brignone alle porte del fine settimana di Garmisch. La Coppa del Mondo femminile di sci alpino si sposta infatti in Germania sulla pista Kandahar per una due giorni dedicata completamente alla velocità, con in programma una discesa ed un superG.

L’uscita nella seconda manche a Kronplatz ha fatto malissimo al morale della valdostana e anche in termini di classifica, visto che Lara Gut-Behrami si è pericolosamente avvicinata all’azzurra, portando il distacco a soli 55 punti di ritardo. Per Brignone è assolutamente fondamentale riprendere immediatamente la sua corsa, in una stagione finora che nella velocità le ha sorriso più volte, visto che si trova in testa alla classifica di discesa ed in piena lotta in quella di superG, avendo anche vinto l’ultima gara a Cortina.

Sicuramente replicare anche a Garmisch le gesta dell’Olympia delle Tofane sarà fondamentale per Brignone, che in passata si è comunque trovata bene sulla Kandahar. L’azzurra, dopo una serie di piazzamenti in Top-10, compreso anche un quarto posto in superG nel 2019, ha centrato il primo podio proprio in discesa nel 2020.

Una prestazione splendida quella della valdostana, partita con il pettorale numero due e battuta solamente dalla padrona di casa Viktoria Rebensurg, che si impose con 61 centesimi di vantaggio. Sul podio anche la ceca Ester Ledecka, che ha preceduto Sofia Goggia, quarta al traguardo.

L’ultima vittoria italiana a Garmisch ha proprio la firma di Federica Brignone. Bisogna andare avanti di due anni al 2022 con il successo della valdostana condiviso con l’austriaca Cornelia Huetter, prima a pari merito con l’azzurra. Una gara dominata quella da Brignone e Huetter, che hanno inflitto distacchi pesanti a tutte le avversarie. Un copione visto a Cortina qualche giorno fa e che si spera Federica possa replicare anche questo weekend per riprendere il suo cammino verso la Coppa del Mondo.