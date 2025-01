Sci alpino, i precedenti dell’Italia a St. Anton: buona pista per le azzurre di punta

La Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2025 dopo la tappa di Kranjska Gora si trasferisce in quel di Sankt Anton am Arlberg (Austria) dove vedremo in azione le specialiste della velocità per una discesa e un superG nel corso del prossimo fine settimana. L’Italia su questo tracciato intitolato a Karl Schranz (dove si torna a correre dopo un anno di stop) ha ottenuto un solo successo nella sua storia, con altri 3 podi.

Il primo podio per una atleta di casa nostra è datato addirittura 19 dicembre 1993. Si tratta di un terzo posto per la nostra Bibiana Perez nella combinata dominata dall’austriaca Renate Goetschl con ben 1.77 di vantaggio sulla svedese Pernilla Wiberg e 3.19 sulla nostra portacolori. Sesta posizione, invece, per Morena Gallizio a 5.33.

Per vedere un’altra azzurra sul podio di St. Anton bisogna far scorrere le lancette del tempo per quasi 20 anni. Il 12 gennaio 2013, infatti, Daniela Merighetti si colloca nella piazza d’onore della discesa vinta dalla statunitense Alice McKennis con appena 7 centesimi di margine sulla nostra portacolori.

La prima, e unica, vittoria italiana sulla pista austriaca porta la firma di Sofia Goggia. Il 9 gennaio 2021 è proprio la bergamasca a trionfare in discesa, con ben 96 centesimi di vantaggio sull’austriaca Tamara Tippler, mentre al terzo posto si classifica la statunitense Breezy Johnson a 1.04. L’ultimo risultato di rilievo per i colori azzurri a St. Anton è il secondo posto di Marta Bassino nel superG del 10 gennaio 2021. La nativa di Borgo San Dalmazzo chiude a soli 16 centesimi da Lara Gut-Behrami, mentre Federica Brignone è quinta a 72.