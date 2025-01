Sci alpino, Brignone per il riscatto a Garmisch. Goggia vuole la prima vittoria sulla Kandahar

Il duello tra Federica Brignone e Lara Gut-Behrami vive un altro appuntamento in quel di Garmisch, dove la Coppa del Mondo femminile di sci alpino fa tappa in questo fine settimana. Sulla Kandahar sono in programma una discesa ed un superG e c’è sicuramente grande attesa in casa Italia per un weekend che è anche l’ultimo prima della lunga pausa per i Mondiali.

Dopo la delusione per l’uscita nella seconda manche di Kronplatz, Brignone cerca l’immediato riscatto sulle nevi tedesche in una due giorni che può ridare slancio alla valdostana nella lotta per la classifica generale. Il vantaggio dell’azzurra su Gut-Behrami è di appena 55 punti, dopo che l’elvetica ha ridotto il divario con il secondo posto in gigante. Finora nella velocità Federica ha tenuto un rendimento altissimo, come mostrato a Cortina, portandosi anche in vetta alla classifica di discesa e al secondo posto in quella di superG proprio alle spalle della rivale.

Il weekend di Garmisch le porterà ancora una contro l’altra, in una stagione che ha visto Brignone vincere già quattro gare e Gut-Behrami ancora nessuna. Pesano sicuramente i tre zero in gigante di Federica, che è anche l’ultima italiana ad aver vinto sulla Kandahar (nel 2022 in superG).

Una vittoria a Garmisch, invece, che non è mai riuscita ad ottenere Sofia Goggia. La bergamasca vanta ben quattro secondi posti sulla Kandahar e sicuramente punterà alla discesa libera del sabato con l’obiettivo di prendersi la vetta della classifica di discesa, che è probabilmente l’obiettivo della stagione di Coppa del Mondo per Goggia. Far bene in discesa sarebbe poi la spinta giusta anche per il superG, dove sicuramente Sofia sarà tra le favorite.

Da capire anche le condizioni del meteo con le alte temperature previste che potrebbero portare anche a variazioni del tracciato (partenza abbassata come nella prima prova cronometrata) o con repentini cambiamenti anche del manto nevoso. Variabili che sicuramente dovranno essere presente in considerazione.

In chiave vittoria non possono non essere considerate le austriache Cornelia Huetter e Stephanie Venier, ma anche la norvegese Kajsa Vickhoff Lie, la ceca Ester Ledecka e l’americana Lauren Macuga. Attenzione poi a Lindsey Vonn, che vivrà l’ultimo fine settimana prima dei Mondiali e quello di Garmisch sarà un ulteriore test per la statunitense, che sogna una medaglia nella rassegna iridata di Saalbach.