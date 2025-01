Sara Thaler caduta in prova a Garmisch: come sta l’azzurra

La prima prova cronometrata della discesa libera femminile valida per la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino, andata in scena a Garmisch-Partenkirchen, in Germania, è stata interrotta per alcuni minuti a causa della caduta dell’azzurra Sara Thaler.

La ventenne altoatesina è caduta nel secondo settore della pista, dopo essere passata a 0″31 dalla vetta al primo intermedio, col 45° tempo, ed è finita nelle reti: l’azzurra è stata trasportata in elicottero, in via del tutto precauzionale, secondo quanto fa sapere la FISI, al più vicino ospedale, ma muove braccia e gambe.

Il miglior crono odierno è stato fatto segnare dall’austriaca Nadine Fest, partita col pettorale 38 proprio alla ripresa della prova dopo la caduta dell’azzurra, prima in 1’08″19, mentre la piazza d’onore è stata condivisa dall’altra austriaca Magdalena Egger e dalla ceca Ester Ledecka, seconde a pari merito a 0″04.

Su un percorso notevolmente accorciato a causa della pioggia e delle alte temperature, la miglior azzurra è stata Nadia Delago, decima a 1″00, mentre Sofia Goggia ha chiuso 22ma a 1″69, proprio davanti a Vicky Bernardi, 23ma a 1″70, con Roberta Melesi 25ma a 1″72.