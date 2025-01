Pallanuoto femminile, Serie A1 2025: SIS Roma vince nell’anticipo della decima giornata

Altre due anticipi oggi per la decima giornata del campionato di Serie A1 femminile di pallanuoto. In acqua la capolista SIS Roma che si è imposta nettamente sul Cosenza per 21-3. Match molto equilibrato quello tra Plebiscito e Rapallo con le venete che riescono ad imporsi per 11-8.

DECIMA GIORNATA

Mercoledì 22 gennaio

Sis Roma-Cosenza Pallanuoto 21-3

CS Plebiscito-Rapallo PN 11-8

CLASSIFICA

SIS ROMA 27 *

L’EKIPE ORIZZONTE 24 *

RAPALLO PALLANUOTO 21 *

CS PLEBISCITO PD 19 *

PALLANUOTO TRIESTE 19

COSENZA PALLANUOTO 15 *

AGN ENERGIA BOGLIASCO 1951 9

BRIZZ NUOTO 6

SS LAZIO NUOTO 3

VELA NUOTO ANCONA 0 *

* una partita in meno