Pallamano, Danimarca e Portogallo continuano il cammino ai Mondiali 2025

Danimarca e Portogallo vincono i rispettivi quarti di finali e passano direttamente alle semifinali dei Mondiali 2025 di pallamano. Niente da fare per Brasile e Germania, rispettivamente al secondo posto nel Main Round all’interno del Gruppo 3 e 1.

I danesi hanno meritatamente primeggiato come da pronostico contro il Brasile per 33-21. I campioni olimpici in carica, assoluti favoriti per il successo finale, hanno controllato la scena sui rivali che in qualche modo hanno tentato di restare in partita senza riuscire nell’esito sperato.

Oltre alla realtà diretta di Nikolaj Jacobsen è da rimarcare anche l’ottima prestazione del Portogallo nei confronti della Germania. Il duello è finito 31 a 30 a favore del team Paulo Pereira che per la prima volta nella propria storia accede alle semifinali nei Mondiali battendo quindi il 10mo posto ottenuto in Egitto nel 2021.

Danimarca e Portogallo si contenderanno un posto in finale tra due giorni sempre presso l’Unity Arena di Bærum (Norvegia). Domani, invece, in Croazia a Zagabria l’attenzione sarà tutta per gli atleti croati che si impegneranno contro la sempre temibile Francia nella prima semifinale.

I risultati di oggi (29 gennaio 2025)

Quarti di finale Mondiali 2025

Danimarca – Brasile 33-21

Portogallo – Germania 31-30