Mikaela Shiffrin annuncia la data del rientro! Infortunio alle spalle

Il conto alla rovescia è ormai agli sgoccioli in vista del ritorno in gara di Mikaela Shiffrin, dopo due mesi di assenza per l’infortunio rimediato lo scorso 30 novembre nel corso della seconda manche del gigante di Killington. La fuoriclasse americana ha annunciato infatti, tramite un video postato sui social, che prenderà parte allo slalom speciale di Courchevel in programma giovedì 30 gennaio.

La 29enne nativa di Vail parteciperà dunque all’ultima gara della Coppa del Mondo femminile prima della pausa per i Campionati Mondiali di Saalbach, previsti dal 4 al 16 febbraio. Sfumata la rincorsa alla Sfera di Cristallo, la competizione di Courchevel rappresenterà quindi un vero e proprio test agonistico per Shiffrin in vista della rassegna iridata.

La sciatrice statunitense sembra aver ormai completato il suo percorso di recupero dall’incidente di Killington, in cui si era procurata una serie di traumi e un’abrasione al fianco dovendo poi sottoporsi ad un intervento chirurgico. Tra una settimana la due volte campionessa olimpica si presenterà sulle nevi francesi per andare a caccia della vittoria numero 100 in Coppa del Mondo.

Shiffrin ha un buon feeling con la pista di Courchevel, avendo collezionato nella sua carriera ben 7 successi e 9 podi a livello di circuito maggiore. A proposito del suo imminente rientro, l’americana ha dichiarato ai microfoni di Associated Press: “Sarà un po’ snervante, a dire il vero. In queste sei settimane, a ogni passo mi sono detta: ‘Cavolo, dovrebbe farmi meno male? Dovrei essere più brava? Dovrei essere più tollerante al dolore?’. Ci sono così tante domande che ti vengono in mente per capire se stai facendo abbastanza bene o meno… Poi ho fatto un passo indietro, ho visto a che punto sono ed è eccitante“.