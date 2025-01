Luca De Aliprandini: “Più la pista è difficile, più mi esalto: ho mostrato il vero me nella gara preferita”

Luca De Aliprandini ha conquistato uno splendido terzo posto nel gigante di Adelboden, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino andata in scena sulle nevi svizzere. L’azzurro è riuscito a salire sul podio in una delle grandi Classiche tra le porte larghe, rendendosi protagonista di una meravigliosa rimonta dopo la dodicesima posizione della prima manche. Il nostro portacolori si è dovuto inchinare soltanto al cospetto dei padroni di casa Marco Odermatt e Loic Meillard, tornando così in top-3 nel massimo circuito internazionale itinerante a distanza di tre anni dall’ultima e unica volta (fu secondo in Alta Badia il 20 dicembre 2021).

Il 34enne, che ha emulato il risultato ottenuto tredici anni fa a Massimiliano Blardone in questa località (ultimo italiano sul podio ad Adelboden), sembra avere trovato la forma giusta quando mancano tre settimane ai Mondiali di Saalbach, dove proverà a ottenere un risultato di grande lusso dopo l’argento iridato conquistato quattro anni fa a Cortina d’Ampezzo. C’è anche un po’ di amarezza per l’errore commesso nella prima manche, seguito però da un seconda discesa davvero da urlo su una pista simbolo per questa specialità.

Luca De Aliprandini ha espresso la propria soddisfazione attraverso i canali federali: “Fantastico davvero, non so proprio cosa dire. Più la pista è difficile, più mi esalto: dopo l’errore nella prima manche non credevo fosse possibile recuperare così tanto. Sono super contento: abbiamo lavorato tanto e quest’anno mi sento davvero bene, sia con i materiali che dal punto di vista fisico. Fino ad ora non ero mai riuscito a fare due manche senza errori: oggi, nonostante il problema in avvio della prima, credo di aver fatto vedere il vero me nella seconda“.

L’azzurro ha poi proseguito, soffermandosi anche sull’errore della prima manche: “Non so bene perché mi è successo: ero un po’ arrabbiato per l’errore nella prima manche, ma sapevo di aver fatto tutto perfetto a parte quella porta. Nella seconda sono riuscito a fare tutto quello che avevo in mente, mi sono sentito andar forte per tutta la pista: salire sul podio ad Adelboden è qualcosa di fantastico. La mia gara preferita: c’è un pubblico speciale ed è sempre un’emozione correre qua, forse perché la mia compagna Michelle è elvetica“.

Il nostro portacolori ha poi concluso: “Negli anni ho imparato ad interpretare questa pista: all’inizio non la capivo, ora finalmente ho preso questo podio dopo averlo avvicinato in più occasioni. Credo che nella seconda manche ho fatto davvero qualcosa di bello bello bello. Con la squadra stiamo lavorando bene e credo che questo risultato possa servire a tutti noi per andare ancora più forti“.