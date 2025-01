L’Inter batte l’Atalanta e vola in finale di Supercoppa Italiana. Decisiva la doppietta di Dumfries

L’Inter comincia nel migliore dei modi il nuovo anno e colleziona la quinta vittoria di fila, sconfiggendo l’Atalanta per 2-0 a Riad (in Arabia Saudita) e approdando alla Finale della Supercoppa Italiana di calcio maschile. I nerazzurri, reduci da un ottimo mese di dicembre, continuano così a macinare risultati positivi e si portano ad un passo dal nono titolo (il quarto consecutivo) in questa manifestazione.

La banda di Simone Inzaghi, ammessa alla Final Four di Supercoppa per aver vinto la Serie A 2023-2024, attende in finale la vincente dell’altra semifinale tra Juventus e Milan, in programma domani sera (sempre alle ore 20.00 italiane). L’ultimo atto del torneo, con in palio il primo trofeo nazionale della stagione, si disputerà lunedì 6 gennaio.

Partenza lanciata dell’Inter, che mette subito in difficoltà la Dea creando almeno un paio di clamorose palle gol nei primi 25 minuti ma trovando sempre l’opposizione di un attento Carnesecchi. Una chance anche per i bergamaschi sul retropassaggio sbagliato di Bastoni verso Sommer, ma Scalvini non ne approfitta sciupando il possibile 1-0 Atalanta. Si va dunque all’intervallo sullo 0-0.

In avvio di ripresa i campioni d’Italia sbloccano l’incontro al 49′ con una splendida rovesciata di Dumfries sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Calhanoglu, per poi trovare il raddoppio al 61′ sempre grazie all’esterno olandese (questa volta con un tiro potentissimo che bacia la traversa interna e finisce in rete). L’Atalanta prova la rimonta nel finale, ma il gol di Ederson viene annullato dal VAR per un fuorigioco millimetrico ed il punteggio resta sul 2-0 in favore dell’Inter (che ringrazia due parate miracolose di Sommer) fino al triplice fischio di Chiffi.