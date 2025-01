Lindsey Vonn avvicina il podio: “Luce piatta, una gara pazzesca. Orgogliosa di Macuga”

Lindsey Vonn continua a strabiliare: dopo sei anni di lontananza dall’attività agonistica e con la carta d’identità che riporta 40 primavere, la fuoriclasse statunitense sta regalando magie al suo grande ritorno in Coppa del Mondo. Dopo il sesto posto conquistato ieri nella discesa libera di St. Anton, l’americana ha saputo migliorarsi nel superG disputato oggi nella località austriaca e ha raggiunto un’incredibile quarta posizione.

Scesa con il pettorale numero 31, una delle sciatrici più forti di tutti i tempi si è fermata a 32 centesimi dal terzo gradino del podio occupato dalla nostra Federica Brignone e ha accusato un distacco di 1.24 dalla sua connazionale Lauren Macuga, alla prima affermazione della carriera nel massimo circuito internazionale itinerante.

Lindsey Vonn ha scaldato i motori e si può lanciare così con grande ottimismo verso il fine settimana di Cortina d’Ampezzo (18-19 gennaio): l’Olympia delle Tofane è la sua pista prediletta, dove ha saputo vincere per ben dodici volte (sei in superG e sei in discesa libera) in Coppa del Mondo.

La 40enne riuscirà a tornare sul podio proprio nella Perle delle Dolomiti, magari puntando anche a quello che sarebbe un leggendario trionfo? L’americana, che lo scorso 21 dicembre si era fermata al 14mo posto nel superG di St. Moritz, ha tutte le carte in regola per fare saltare il banco: conosce benissimo la pista, ha le doti di scorrevolezza necessarie, è dotata del carisma e della personalità di cui c’è bisogno per emergere su una pista tanto affascinante quanto complicata.

Lindsey Vonn ha espresso la propria soddisfazione ai microfoni di Eurosport: “Oggi è stata una gara pazzesca. Sono molto orgogliosa di Lauren (Macuga, n.d.r): è bello far parte di una squadra così talentuosa ed è bello vedere un’altra americana sul podio. La luce era davvero piatta quando sono partita, penso che sia stato un buon passo in avanti: la gara di ieri mi ha dato molta fiducia“.