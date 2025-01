Intramontabile Arianna Fontana! Campionessa d’Europa nei 1000 metri, bronzo per Elisa Confortola!

Subito grande Italia agli Europei di short track in corso di svolgimento a Dresda. Un’eterna Arianna Fontana si tinge d’oro per la diciassettesima volta a livello continentale, conquistando la vittoria nella finale dei 1000 metri. La festa azzurra è completata anche dalla splendida medaglia di bronzo per Elisa Confortola, la sua prima a livello individuale in un Europeo.

Una finale semplicemente perfetta per Fontana, che ha potuto sfruttare anche della presenza di Ioriatti e Confortola, con le azzurre che si sono date i cambi in maniera perfetta. Il finale è stato decisamente concitato con Fontana al comando e che ha tagliato il traguardo davanti all’ungherese Petra Jaszapati, che si è messa al collo la medaglia d’argento. Alle loro spalle sono cadute sia Elisa Confortola sia Gloria Ioriatti, con la prima spinta fuori dall’olandese Zoe Deltrap, successivamente squalificata.

Questa squalifica, sommata anche anche a quella della polacca Kamila Stormowska, ha portato così al bronzo di Elisa Confortola, che poi ha comunque tagliato la linea del traguardo. Quarto posto per un’ottima Gloria Ioriatti, anche lei rimasta bloccata in una caduta quando era in lotta per il podio.

Le emozioni per i colori azzurri in questa seconda giornata di Europei non sono certamente finite, visto che Pietro Sighel ha raggiunto la finale dei 500 metri, con il trentino che va a caccia del titolo continentale, già vinto nella passata stagione.