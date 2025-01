Hockey ghiaccio, Bolzano la spunta ai rigori nel venerdì di ICE League. Asiago vince il derby

Una vittoria preziosissima per Bolzano. Le foxes la spuntano soltanto ai rigori nel venerdì valido per il Campionato ICE League 2024-2025 di hockey su ghiaccio, imponendosi sul campo del Klagenfurt per una sola rete a zero, scavalcando così i diretti avversari in classifica.

Una disputa praticamente bloccata quella andata in scena tra le due compagini che, per un motivo o per un altro, non sono riuscite a trovare la rete decisiva né nei sessanta minuti regolamentari, né tanto meno in quello aggiuntivo. Ai penalty sarà Bradley l’unico del lotto a mettere a mettere il disco in rete, al netto degli addirittura tre errori dei rivali.

Asiago ha poi sconfitto Valpusteria per 5-1 in un derby in cui la squadra veneta ha fatto la differenza nel primo atto, dove ha timbrato ben tre reti con Turnbull (8:31), Cairns (12:08) e Kaspick (14:40). Nel periodo successivo i lupi riaprono i giochi, accorciando le distanze con Coulter (10:51), ma sarà uno squillo isolato, complice la doppietta ad opera di Gennaro, siglata al 18:26 della seconda frazione ad al 6:01 della terza.

L’iCE League tornerà domenica 19 gennaio.

ICE LEAGUE 2024-2025: CLASSIFICA AGGIORNATA