Golf, il Ras Al Khaimah Championship chiude gli appuntamenti negli Emirati. Laporta, Migliozzi e Pavan gli azzurri in campo

Ultimo appuntamento negli Emirati Arabi Uniti dell’International Swing (arrivato alla sua 3ª tappa di 8) per il Dp World Tour. Dal 23 al 26 gennaio i migliori giocatori del circuito golfistico europeo si affronteranno sui fairway del Al Hamra Golf Club per il Ras Al Khaimah Championship (2,5 milioni di dollari in palio, 3.500 punti Race to Dubai e 1.000 punti Ryder Cup).

Organizzato a partire dal 2022, si imposero qui i danesi Nicolai Højgaard e Thorbjørn Olesen (rispettivamente nel 2022 e nel 2024) e il britannico Daniel Gavins (2023). Di questi, saranno presenti sicuramente il defending champion Olesen e l’inglese Gavins. Insieme a loro, tuttavia, saranno presenti molti nomi importanti del circuito europeo: lo statunitense Patrick Reed, fermatosi dopo il Dubai Desert Classic in terra emiratina; il neozelandese Daniel Hillier, in forma smagliante in questo avvio di 2025; l’inglese Paul Waring (alla seconda vittoria in carriera proprio lo scorso 10 novembre ad Abu Dhabi); i sudafricani Casey Jarvis, Darren Fichardt e Shaun Norris, ben organizzati e con esperienza da vendere; il thailandese Kiradech Aphibarnrat, da rimasto per diverso tempo fuori da piazzamenti importanti ma sempre un giocatore insidioso.

A Ras Al Khaimah parteciperanno anche Francesco Laporta, in partenza con George Coetzee e Sean Crocker, Guido Migliozzi, appaiato con Tom McKibbin e Jimmy Walker, e Andrea Pavan che scenderà in campo con lo spagnolo Alejandro Del Rey e il danese Lucas Bjerregaard. Attualmente 26esimo nella r2dr, Laporta ha collezionato un 6°, un 67° e un 37° posto rispettivamente al Nedbank Golf Challenge, all’Alfred Dunhill Championship e al Dubai Desert Classic. Migliozzi, invece, 19esimo nella Race to Dubai fin qui, è sceso in campo solamente al Nedbank (31esimo) e la scorsa settimana a Dubai dove si posizionò ottavo. Ottimo avvio di stagione anche per Pavan, 77esimo in r2dr grazie ad un 24esimo posto, un 19esimo e un 80esimo (all’Alfred Dunhill Championship, all’AfrAsia Bank Mauritius Open e al Dubai Desert Classic).

Occhi puntati sulla delegazione francese, particolarmente florida questo week end. Saranno presenti, infatti, Pierre Pineau, Alexander Levy, Benjamin Hebert, Tom Vaillant, Mike Lorenzo-Vera, Martin Couvra, David Ravetto, Romain Langasque, Ugo Coussaud, Frederic Lacroix, Julien Guerrier, Martin Trainer e Adrien Saddier.

La prossima settimana i Dp World Tour rimarrà nel Golfo Persico ma cambierà Stato. Dal 30 al 2 febbraio andrà in scena il Bahrain Championship al Royal Golf Club.