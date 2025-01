Simone Alessio, classe 2000 e taekwondoka italiano di Livorno, è oggi una delle stelle del taekwondo mondiale nella categoria 80kg. Con un palmares impressionante, che include 3 medaglie europee (di cui un oro ), 2 titoli mondiali (2019 e 2023 ), e due partecipazioni olimpiche, Simone ha scritto la storia dello sport italiano. Dopo una straordinaria performance a Parigi 2024, dove conquista il bronzo olimpico , Simone punta a nuovi traguardi e sfide future. In questa intervista esclusiva, Simone ci racconta il suo viaggio nel taekwondo, dal primo amore per il combattimento ai grandi successi internazionali. Scopriremo come è nato il suo sogno di diventare campione mondiale e cosa è successo nella sua esperienza a Tokyo 2020. Inoltre, Simone rivela un aspetto fondamentale del suo percorso: “Oggi non sono più un genio della regolatezza. È stato il lavoro mentale che mi ha permesso di diventare un campione.” Parleremo anche delle sue aspettative per il futuro, con uno sguardo rivolto al 2025 e a tutte le sfide che lo attendono. Il taekwondo sta evolvendo e Simone ci racconta anche se ci sarà un cambio di categoria di peso in futuro! Non perderti questa intervista imperdibile condotta da Alice Liverani per scoprire il lato umano e sportivo di uno degli atleti più promettenti del panorama sportivo mondiale! Iscriviti al canale e attiva la campanella per restare aggiornato sui prossimi video! #SimoneAlessio #Taekwondo #CampioneMondiale #BronzoOlimpico #TaekwondoItalia #Tokyo2020 #Parigi2024 #LavoroMentale #Sport #Intervista #TaekwondoLife #Vittorie #Olimpiadi #SportiviItaliani #TaekwondoChampion #MentalitàVincente