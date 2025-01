Federica Brignone: “Il gigante mi crea qualche piccolo problema fisico. Penso alle gare, non alla classifica”

L’anno solare 2025 della Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino verrà aperto dallo slalom gigante femminile in programma sabato 4 gennaio a Kranjska Gora, in Slovenia: Federica Brignone indosserà domani il pettorale rosso di leader della specialità, in virtù dei successi ottenuti a Soelden e Semmering.

L’azzurra ha parlato alla vigilia al sito federale, descrivendo il proprio momento di forma: “Il gigante è la disciplina che quest’anno mi ha regalato i risultati più belli e allo stesso tempo mi sta creando qualche piccolo problemino fisico, però mi sento stabile e a mio agio in gara. Ho un buon feeling, due giorni molto belli allo Zoncolan, ci riproverò sicuramente“.

La corsa alla Sfera di Cristallo è apertissima: “La classifica di Coppa è molto equilibrata, l’anno scorso avevamo disputato molte più gare, chiaramente le sciatrici tecniche sono davanti, ci saremmo aspettate di vedere in cima alla graduatoria Mikaela Shiffrin, che però al momento è ferma, mancano tante gare e le prossime settimane saranno importanti“.

Le ambizioni dell’azzurra: “Per lottare per la classifica generale bisogna essere molto costanti in termini di piazzamenti tutti i fine settimana, e dipende molto dalle altre. L’anno scorso ho fatto una stagione con i fiocchi, ma c’è chi ha fatto meglio di me, quindi bisogna veramente puntare ad ogni gara fatta bene, senza concentrarsi sulla classifica“.