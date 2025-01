Federica Brignone a Garmisch con il mirino sulla Sfera di Cristallo, obiettivo riscatto per Sofia Goggia

Siamo all’ultimo weekend di Coppa del Mondo prima dei Mondiali di sci alpino di Saalbach: l’ultimo appuntamento sarà lo slalom di Courchevel di mercoledì prossimo, ma oggi è tempo di discesa libera sulla Kandahar a Garmisch-Partenkirchen e sono in palio punti pesantissimi per Federica Brignone e Sofia Goggia in ottica coppa di specialità, ma soprattutto Sfera di Cristallo.

Federica Brignone è in testa alla classifica generale di Coppa del Mondo, ma ha fallito la chance per allungare nei confronti di Lara Gut-Behrami nel gigante di Kronplatz, uscendo dopo poche porte nella seconda manche dopo che aveva chiuso la prima discesa in testa. Le prove di discesa a Garmisch non sono state straordinarie.

Il rapporto con la Kandahar per la valdostana è comunque buono, essendo una delle due italiane ad aver vinto nella località tedesca. La figlia di Ninna Quario si è imposta nel superG del 2022 in cui vinse ex-aequo con Cornelia Huetter, dando distacchi abissali a tutta la concorrenza: basti pensare che in terza posizione arrivò Tamara Tippler a un ritardo di 82 centesimi.

Questa località rappresenta sorta di tabù per Sofia Goggia: ben quattro secondi posti. Nel 2019 in discesa a 25 centesimi da Stephanie Venier e sempre nel 2019 in superG a 23 centesimi da Nicole Schmidhofer. Due podi anche nelle due discese del 2018: una volta a due centesimi da Vonn, l’altra a 11 centesimi sempre da Lindsey. Si sbloccherà quest’anno? Le prove sembrano aver dato buone sensazioni e i tempi possono essere finalmente maturi.