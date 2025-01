F1, Toto Wolff su Antonelli: “Il 2025 sarà un anno di transizione, non lotterà per il titolo”

La Formula Uno si appresta ad affrontare una stagione estremamente interessante, con tante novità e almeno tre team potenzialmente in lizza per il Mondiale in attesa della rivoluzione regolamentate che entrerà in vigore nel 2026. Grande attesa sul fronte italiano per il debutto di Andrea Kimi Antonelli, scelto da Mercedes per prendere il posto del sette volte iridato Lewis Hamilton (trasferitosi in Ferrari).

Il diciottenne bolognese ha bruciato le tappe, brillando nelle categorie propedeutiche e guadagnandosi la chiamata in un top team di F1 nonostante un 2024 abbastanza difficile in F2 con Prema. Toto Wolff ha scommesso sul talento di Kimi, pur essendo consapevole che non potrà competere sin da subito per il titolo mondiale: “Speriamo che accada, prima o poi, ma è certo che non accadrà subito“.

“Se ci si aspetta che sia in pole a Melbourne, che vinca la gara e che sia subito in lizza per il Mondiale, allora il rischio è alto. Perché non succederà. Ma se si considera che il ragazzo ha 18 anni, ha molto talento, ma deve prima crescere e commetterà errori, allora il rischio è limitato“, prosegue il team principal della Mercedes ai microfoni di Auto Motor und Sport.

Sulle buone prestazioni dei rookie nel 2024: “Anche Colapinto ha avuto un impatto immediato. Improvvisamente tutti si sono resi conto che i giovani iniziano a correre in F1 a un livello già molto alto. Vediamo il 2025 come un anno di transizione e vogliamo preparare Antonelli per il 2026, quando tutto ricomincerà da zero per tutti“.