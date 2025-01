F1, Jack Doohan già in bilico? L’arrivo di Franco Colapinto in Alpine è un monito per l’australiano

Il futuro di Jack Doohan in Formula Uno è già in pericolo? Il pilota australiano, che già non aveva impressionato nei test privati del team Alpine nelle scorse settimane, non può certo aver vissuto in maniera serena l’approdo di Franco Colapinto come terzo pilota nella scuderia francese.

Nelle ultime ore, infatti, il team Alpine ha inserito nel proprio roster (che ovviamente comprende anche la prima guida Pierre Gasly) l’argentino Franco Colapinto. Il ventunenne argentino, che ha già corso nel finale di stagione 2024, è pronto a insidiare il figlio della leggenda della MotoGP, Mick Doohan.

Una mossa che si può spiegare solamente per un motivo: la poca fiducia sul pilota australiano classe 2003. Secondo diversi rumors, infatti, Jack Doohan avrebbe faticato un po’ troppo nel corso dei test privati effettuati qualche settimana fa al fianco di Pierre Gasly. Anzi, il distacco tra i due sarebbe stato sempre di oltre un secondo al giro. Troppo per le idee di Flavio Briatore e company.

La situazione, quindi, sembra abbastanza evidente. Se, quindi, il pilota nativo di Gold Coast non convincerà a pieno nei primi appuntamenti della nuova stagione, Franco Colapinto sarà prontissimo a soffiargli il sedile. Un andamento in “stile Red Bull” ma che sembra essere stato implementato anche dalla Alpine. In Formula Uno nessuno regala niente. Jack Doohan è il primo a saperlo e dovrà dimostrare di essere nella massima categoria del motorsport non per caso.