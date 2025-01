E’ morto Rino Tommasi a 90 anni: il mondo del giornalismo piange un maestro

Una perdita importante per il mondo dello sport e del giornalismo. Rino Tommasi è morto oggi all’età di 90 anni. Una figura iconica sulla carta stampata e davanti ai microfoni, ha saputo cambiare in maniera decisa il modo di raccontare la pratica sportiva.

Nato a Verona il 23 febbraio del 1934, Tommasi ha saputo distinguersi, collaborando con grandi testate come “Tuttosport” e “La Gazzetta dello Sport” e diventando una fonte autorevole per quanto riguarda discipline come il tennis e la boxe.

Rino, inoltre, è stato un vero e proprio pioniere anche nell’organizzazione degli eventi e nella comunicazione sportiva a 360°, pensando al primo lancio della tv a pagamento in Italia. La sua voce è diventata familiare a tutti gli appassionati, ricordando incontri di pugilato e soprattutto i match con racchetta e pallina, in cui in coppia con Gianni Clerici ha composto una coppia inimitabile.

La sua scomparsa è un vuoto enorme per tutti quelli che si sono approcciati a questo mestiere, sognando un giorno di fare quello che più si ama: informare, raccontare e trasmettere emozioni. “Non siamo qui a vendere tappeti”, è una delle frasi più care al maestro Tommasi, che la pronunciava per sottrarsi a quella vecchia abitudine di spacciare per straordinario e bellissimo quello che non è. In questo caso, però, è giusto fare un’eccezione, perché siamo al cospetto di un personaggio unico nel suo genere.