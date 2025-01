Divine Iheme un fulmine: record del mondo under 16 nei 60 metri, meglio di Gout Gout

Divine Iheme impressiona il mondo sui 60 metri. Il 15enne velocista britannico ha lanciato un segnale a tutto il mondo dell’atletica, confermando tutto il potenziale che già aveva messo in evidenza la scorsa estate, quando a 14 anni e 10 mesi aveva corso i 100 metri in un pazzesco 10″30, migliore prestazione nella storia per un under 15, migliorando sensibilmente precedente 10″51 del giamaicano Sachin Dennis.

Nei 60 metri BFTTA Indoor Series di Lee Valley vicino a Londra Iheme si è superato, correndo prima in batteria un 6″72 e migliorandosi ulteriormente in finale in 6″71: superato così il precedente record di categoria detenuto con 6″74 dallo statunitense J-Mee Samuels dal lontano 2003.

Il britannico di origini nigeriane classe 2009 sta bruciando le tappe e, a parità di età, sta facendo persino meglio dell’australiano Gout Gout, giovanissimo fenomeno della velocità australiano che era emerso negli ultimi mesi. Nei 100 metri infatti l’australiano a 14 anni e 10 mesi aveva corso in 10″57 rispetto al 10″30 del britannico, che invece paga qualcosa nei 200.

Divine è figlio d’arte ed è allenato dalla madre Nkiruku Iheme che, così come il padre Innocent Iheme, sono stati in passato velocisti e hanno rappresentato a livello internazionale la Nigeria. La volontà ferma per il classe 2009 è però quella di rappresentare la Gran Bretagna nonostante le origini dei genitori e il luogo di nascita, perché la federazione lo sta aiutando a sviluppare il suo talento.