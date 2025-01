Darren Cahill: “Sinner si è preparato molto bene, lavora per trovare sempre nuove soluzioni”

Jannik Sinner si è imposto anche nella seconda esibizione dell’Opening Week degli Australian Open 2025. La kermesse creata dagli organizzatori dell’Happy Slam è stata l’occasione per il n.1 del mondo di togliersi un po’ di ruggine, dopo la preparazione off-season. L’altoatesino ha deciso di non disputare alcun match ufficiale, come l’anno passato, dando priorità agli allenamenti.

E così, sotto gli occhi di Darren Cahill, è arrivato anche il successo contro il greco Stefanos Tsitsipas (n.11 del mondo) col punteggio di 6-3 7-6 (5). Il coach australiano, ai microfoni di Andrea Petkovic, ha commentato nel corso del match il lavoro svolto a Dubai e il suo avvicinamento al Major: “Sono molto soddisfatto per come si è allenato. È tornato a casa per Natale ed è qui da sette giorni. Sta colpendo bene la palla, sta dormendo meglio e si è abituato al fuso. Direi, in linea di massima, sta esprimendo un buon tennis“.

Cahill ha poi parlato dei miglioramenti di Jannik: “Se parliamo di top-player, è fondamentale evolversi. Lui è sempre stato fortissimo da fondo, però devi trovare altre soluzioni contro i più forti del mondo, come venire più spesso avanti. Ha modificato il suo servizio in passato e ora ottiene molti più punti ‘gratuiti’. Una volta serviva molto meno esterno da destra. Ora usa maggiormente il back e viene avanti in contro-tempo“.

Sinner affronterà lunedì 13 gennaio il cileno Nicolas Jarry nel suo esordio in questo Major e partirà dalla sfida contro il sudamericano il percorso per provare a confermare il titolo dell’anno scorso a Melbourne.