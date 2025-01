Battaglia legale in America’s Cup? Ben Ainslie avvisa INEOS, due squadre inglesi nel 2027?

La America’s Cup si infiamma al di fuori dall’acqua e nel periodo di transizione che porta verso la prossima edizione della competizione sportiva più antica del mondo, che andrà in scena nel 2027 in sede ancora da definire (si parla di un ritorno ad Auckland, ma Valencia resta un’opzione), è una notizia clamorosa a catturare l’attenzione degli appassionati: INEOS Britannia ha deciso di interrompere la collaborazione con Ben Ainslie, un autentico mito della vela capace di conquistare quattro ori alle Olimpiadi.

Il magnate Jim Ratcliffe non è stato soddisfatto dai risultati conseguiti dal 47enne nelle ultime due campagne: nel 2021 perse la finale degli sfidanti contro Luna Rossa, mentre lo scorso ottobre venne sconfitto da Team New Zealand nel confronto che metteva in palio la Vecchia Brocca. Nei fatti si sta parlando di un licenziamento, conseguenza dei dissapori tra il velista e patron, il quale non ha digerito che i 240 milioni di sterline investiti nell’ultimo lustro non siano bastati per portare a casa il prestigioso trofeo.

Ben Ainslie non ci sta e ha risposto in maniera piccata attraverso un comunicato stampa del suo Athena Racing: “La sfida britannica per la 38ma America’s Cup è stupita di leggere del comunicato di INEOS e Mercedes F1 e di quanto dichiarato per la loro pianificata sfida. Questo piano comporta per loro significativi ostacoli legali e pratici che verranno comunicati nei prossimi giorni e settimane. Il team britannico di America’s Cup di Sir Ben Ainslie sarà conosciuto a breve dato che Athena Racing va avanti insieme ai team Youth e Women’s America’s Cup, l’Athena Pathway“.

La vicenda potrebbe dunque proseguire in tribunale e a questo punto si potrebbe anche profilare un clamoroso scenario, con la presenza di due sodalizi britannici nel torneo degli sfidanti a cui prenderà parte anche Luna Rossa per meritarsi il diritto di fronteggiare i Kiwi. Da una parte ci potrebbe essere INEOS con un timoniere da definire, dall’altra Athena Racing con Ben Ainslie al comando: staremo a vedere quello che succederà nei prossimi mesi.