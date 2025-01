Australian Open 2025, risultati tabellone maschile 18 gennaio: Rune e Tien per Sinner e Sonego. Fuori Fritz con Monfils

Anche la parte superiore del tabellone maschile degli Australian Open ha chiuso la sua tornata quest’oggi. Uno Jannik Sinner magari non scintillante chiude i conti con Marcos Giron in maniera abbastanza comoda e raggiunge gli ottavi così come Lorenzo Sonego, che vince la guerra di nervi con Fabian Marozsan. Per il numero 1 al mondo però ora c’è il ritorno di una sua nemesi: Holger Rune.

Il tennista danese ha dovuto faticare parecchio con Miomir Kecmanovic, che per due volte è stato avanti di un set. Ma il danese, con tanta voglia e 81 vincenti realizzati (ma anche 55 errori) ribalta la situazione dopo tre ore e mezza di partita, proponendosi come nuovo avversario del numero 1 al mondo che dovrà sicuramente alzare il livello contro il primo vero avversario di rango dello Slam oceanico.

Si mangia le mani Lorenzo Musetti, sia per la bruciante sconfitta contro Ben Shelton in una sfida decisa dai dettagli, ma anche per l’avversario che si ritroverà di fronte lo statunitense: niente derby con Taylor Fritz, ma l’istrionico Gael Monfils che sorprende il numero 4 del seeding dopo una partita frizzante, come da tradizione con il transalpino.

A proposito di francesi, è da registrare anche il ko di Corentin Moutet contro il giovane Learner Tien, ma ha fatto scalpore cioè che è successo al numero 69 al mondo, che ha raccontato di essere svenuto poco prima del match e di essersi ripreso 45 minuti prima. Ma non vuole sminuire i meriti del finalista delle ultime NextGen Finals, che raggiunge Lorenzo Sonego agli ottavi.

Ha bisogno invece del quarto set Alex De Minaur per superare l’argentino Francisco Cerundolo, che parte bene per poi subire la rimonta dell’oceanico apparso padrone del match dal terzo set in poi. E per l’idolo di casa ora una partita inaspettata con Alex Michelsen, che ha la meglio sulla solidità di Karen Khachanov in tre set giocando in modalità killer: quattro palle break avute, tutte concretizzate.

AUSTRALIAN OPEN 2025, RISULTATI TABELLONE MASCHILE 18 GENNAIO

A. Michelsen b. K. Khachanov 6-3 7-6 6-2

G. Mondils b- T. Fritz 3-6 7-5 7-6 6-4

A. de Minaur b. F. Cerundolo 5-7 7-6 6-3 6-3

L. Sonego b. F. Marozsan 6-7 7-6 6-1 6-2

L. Tien b. C. Moutet 7-6 6-3 6-3

B. Shelton b. L. Musetti 6-3 3-6 6-4 7-6

J. Sinner b. M. Giron 6-3 6-4 6-2