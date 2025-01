Australian Open 2025, risultati tabellone donne 15 gennaio: Sabalenka e Gauff al terzo turno con qualche patema, Siegemund manda ko Zheng

Gli Australian Open proseguono la propria ‘scrematura’. Tabellone femminile che ha visto in campo le giocatrici facenti parte della parte superiore del seeding, tra cui la numero 1 al mondo Aryna Sabalenka; più grattacapi di quanto si ci potesse immaginare per la bielorussa contro la spagnola Jessica Bouzas Maneiro, andata anche vicina a prolungare la contesa al terzo. Arriva comunque la vittoria numero 16 in fila nello Slam australiano e un match insidioso con Clara Tauson, che ha battuto la tedesca Tatjana Maria.

Anche Coco Gauff ha rischiato di vedersi complicare una partita comoda contro la britannica Jodie Burrage, a un servizio dal terzo set, ma la statunitense ha fatto valere il suo talento chiudendo i conti. Arriva però un test interessante per la vincitrice delle ultime WTA Finals con Leylah Annie Fernandez. Molti meno problemi per Jessica Pegula, che ha vita tendenzialmente facile con Elise Mertens, e per lei la strada si fa in discesa con Olga Danilovic che manda ko in maniera sorprendente Liudmila Samsonova.

Ma la sconfitta più sorprendente è quella di Qinwen Zheng, finalista lo scorso anno: Laura Siegemund gioca una partita gagliarda facendo un po’ quello che voleva della seconda di servizio della numero 5 al mondo, che deve dunque abdicare. In quella zona si aprono dunque chance interessanti, con una tra la tedesca, la sua avversaria Anastasia Pavlyuchenkova, la rampante Diana Shnaider (comoda su Tomljanovic) e la croata Donna Vekic (in rimonta su Harriet Dart) a sgomitare per un posto almeno ai quarti.

Continuano ad esserci sprazzi di una positivissima Naomi Osaka, che dopo aver sofferto le pene dell’inferno in avvio ha spazzato via una avversaria insidiosa come Karolina Muchova, tra lei e il ritorno agli ottavi di finale di uno Slam, che manca proprio dall’edizione del torneo oceanico di quattro anni fa, una sfida affascinante con un’altra giocatrice che sta tentando la scalata come Belinda Bencic, brava ad avere ragione di Suzan Lamens. Prosegue anche la crescita di Paula Badosa, che lascia solo un game alla wild card Talia Gibson ed affronta ora Marta Kostyuk, che ha lasciato solo tre giochi alla tedesca Niemeier, mentre Mirra Andreeva ha bisogno del super tiebreak per battere la giapponese Moyuka Uchijima.

AUSTRALIAN OPEN 2025, I RISULTATI DEL TABELLONE FEMMINILE DEL 15 GENNAIO

L. Siegemund b. Q. Zheng 7-6 6-3

O. Danilovic b. L. Samsonova 6-1 6-2

M. Andreeva b. M. Uchijima 6-4 3-6 7-6

M. Frech b. A. Blinkova 0-6 6-0 6-2

C. Tauson b. T. Maria 6-2 6-2

J. Pegula b. E. Mertens 6-4 6-2

A. Sabalenka b. J. Bouzas Maneiro 6-3 7-5

B. Bencic b. S. Lamens 6-1 7-6

N. Osaka b. K. Muchova 1-6 6-1 6-3

L. Fernandez b. C. Bucsa 3-6 6-4 6-4

A. Pavlyucchenkova b. A. Potapova 7-6 2-6 6-2

D. Shnaider b. A. Tomljanovic 6-4 7-5

C. Gauff b. J. Burrage 6-3 7-5

M. Kostyuk b. J. Niemeier 6-3 6-0

D. Vekic b. H. Dart 4-6 6-0 6-2

P. Badosa b. T. Gibson 6-1 6-0