Australian Open 2025, risultati tabellone donne 14 gennaio: netti successi di Rybakina e Paolini, fuori Sakkari

Cala il sipario sul primo turno del tabellone di singolare femminile agli Australian Open 2025 di tennis: sono 24 gli incontri disputati nella terza giornata a Melbourne, con l’Italia che può esultare per la netta vittoria di Jasmine Paolini, che elimina la qualificata cinese Sijia Wei con lo score di 6-0 6-4.

L’azzurra affronterà al secondo turno la messicana Renata Zarazua, capace di vincere in rimonta contro la statunitense Taylor Townsend, sconfitta per 6-7 6-1 6-2. Netta affermazione anche per la kazaka Elena Rybakina, che liquida la padrona di casa australiana Emerson Jones, battuta con un duplice 6-1.

L’uscita di scena che fa più notizia è certamente quella dell’ellenica Maria Sakkari: a porre subito fine al percorso della greca è la colombiana Camila Osorio, che la spunta in tre set con il punteggio di 6-4 6-7 6-4. Sarà dunque la sudamericana a sfidare la tunisina Ons Jabeur, che regola l’ucraina Anhelina Kalinina per 6-3 6-3.

Interessanti gli esiti dei due derby statunitensi previsti quest’oggi: Madison Keys regola Ann Li per 6-4 7-5, mentre Emma Navarro piega Peyton Stearns dopo quasi tre ore e mezza di gioco con lo score di 6-7 7-6 7-5. Successo della britannica Emma Raducanu, che elimina la russa Ekaterina Alexandrova con il punteggio di 7-6 7-6.

RISULTATI TABELLONE FEMMINILE 14 GENNAIO 2025

05h10 Elena Rybakina batte Emerson Jones 6-1 6-1

03h50 Iva Jovic batte Nuria Parrizas Diaz 6-2 6-1

05h15 Danka Kovinic batte Lulu Sun 6-3 7-5

04h00 Dayana Yastremska batte Mayar Sherif 6-1 6-4

07h15 Madison Keys batte Ann Li 6-4 7-5

05h40 Elena Gabriela Ruse batte Irina-Camelia Begu 6-4 6-0

01h10 Beatriz Haddad Maia batte Julia Riera 4-6 7-5 6-2

01h15 Erika Andreeva batte Saisai Zheng 6-1 7-6

12h10 Veronika Kudermetova batte Olivia Gadecki 6-1 6-1

10h40 Katie Boulter batte Rebecca Marino 6-4 3-6 7-5

09h10 Renata Zarazua batte Taylor Townsend 6-7 6-1 6-2

09h05 Jasmine Paolini batte Sijia Wei 6-0 6-4

01h45 Emma Navarro batte Peyton Stearns 6-7 7-6 7-5

01h10 Xiyu Wang batte Julia Grabher 6-1 7-5

09h10 Ons Jabeur batte Anhelina Kalinina 6-3 6-3

09h45 Camila Osorio batte Maria Sakkari 6-4 6-7 6-4

05h35 Yulia Putintseva batte Elina Avanesyan 4-6 7-5 6-2

05h45 Shuai Zhang batte Mccartney Kessler 6-3 6-4

01h10 Yafan Wang batte Anna Bondar 3-6 6-3 6-4

01h15 Daria Kasatkina batte Viktoriya Tomova 6-1 6-3

04h40 Eva Lys batte Kimberly Birrell 6-2 6-2

04h55 Varvara Gracheva batte Caty McNally 6-3 6-4

01h10 Emma Raducanu batte Ekaterina Alexandrova 7-6 7-6

01h15 Amanda Anisimova batte María Lourdes Carlé 6-2 6-3