Tom Pidcock non ha deluso le aspettative e ha subito lasciato il segno. Il corridore britannico ha conquistato la sua prima vittoria con la nuova maglia della Q36.5 Pro Cycling Team, imponendosi con autorità nella seconda tappa dell’AlUla Tour 2025, con arrivo in salita a Bir Jaydah Mountain Wirkah. Il percorso ha subito una lieve modifica nel tratto finale, con una neutralizzazione temporanea a causa delle condizioni del manto stradale. Tuttavia, l’ultima impegnativa ascesa di 2,8 km al 9,4% è stata affrontata senza problemi. A 600 metri dal traguardo, Pidcock ha preso l’iniziativa, sferzando un attacco deciso che gli ha permesso di distanziare nettamente gli avversari. Il britannico ha tagliato il traguardo in solitaria, conquistando anche la leadership della classifica generale. Alle sue spalle, con un distacco di 4 secondi, si è piazzato Rainer Kepplinger (Bahrain Victorious), seguito dal talento della mountain bike Alan Hatherly (Team Jayco AlUla), che ha chiuso poco più dietro.