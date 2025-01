A che ora Paolini-Zarazua, Australian Open 2025: programma esatto, tv, streaming

Jasmine Paolini tornerà in campo domani, giovedì 16 gennaio, nel secondo e ultimo incontro della sessione serale degli Australian Open 2025. La toscana (n.4 del mondo) giocherà contro la messicana Renata Zarazua (n.70 del ranking). Un match valido per il secondo turno dello Slam nella terra dei canguri, che sulla carta è vede favorita la giocatrice nostrana.

La tennista messicana, infatti, non dovrebbe rappresentare un ostacolo così complicato per Jasmine. La velocità di palla di cui è dotata potrebbe essere ben gestita dalla giocatrice allenata da Renzo Furlan. Certo, sarà fondamentale avere un rendimento consistente, senza commettere errori che possano poi andare a favorire l’avversaria.

Sarà un confronto particolare anche perché non ci sono riferimenti di sorta e precedenti. Le due rivali dovranno comprendere in campo il peso della propria pallina. Jasmine dovrà esprimere la medesima tranquillità del primo turno per fare strada in un tabellone che potrebbe regalarle delle soddisfazioni.

La partita tra Jasmine Paolini e la messicana Renata Zarazua, valida per il secondo turno degli Australian Open 2025, sarà l’ultima della sessione serale australiana, preceduta dal confronto tra Jannik Sinner e Tristan Schoolkate (inizio non prima delle 09.00 italiane), e trasmessa in diretta televisiva da Eurosport1 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

PAOLINI-ZARAZUA AUSTRALIAN OPEN 2025

Giovedì 16 gennaio

Rod Laver Arena – Inizio alle 01.30 italiane

R. Sramkova vs I. Swiatek [2]

Non prima delle 03.30 italiane

T. Bayer [Q] vs A. de Minaur [9]

Non prima delle 09.00 italiane

J. Sinner [1] vs T. Schoolkate [WC]

A seguire

R. Zarazua vs J. Paolini [4]

PROGRAMMA PAOLINI-ZARAZUA AUSTRALIAN OPEN 2024: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Eurosport1 HD

Diretta streaming: Discovery+, SkyGo, NOW e DAZN

Diretta testuale: OA Sport