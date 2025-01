A che ora il biathlon oggi in tv: startlist staffetta femminile Ruhpolding, programma, streaming

Oggi, sabato 18 gennaio, andrà in scena a Ruhpolding (Germania), la staffetta femminile, gara valida per la quinta tappa della Coppa del Mondo di biathlon. Sulle nevi teutoniche, la prova a squadra delle donne terrà banco e sarà interessante comprenderne gli sviluppi. In casa Italia si cercherà di dare dei segnali discontinui rispetto alle problematiche delle gare precedenti.

Il quartetto italico vedrà nella frazione di lancio Rebecca Passler che, tornata a disposizione dopo problemi fisici, proverà a dare un proprio contributo al meglio possibile. A seguire l’esperta Dorothea Wierer a fare il suo e a dare alle sue compagne una prestazione degna della propria classe. A completamento Martina Trabucchi e Michela Carrara faranno il meglio possibile.

Francia grande favorita della vigilia con Paula Botet al lancio e a chiudere la navigata Julia Simon. Da osservare con attenzione poi la Norvegia e la Germania padrona di casa, con Franziska Preuss che vorrà fare la differenza. Vedremo se anche la Svezia delle sorelle Elvira e Hanna Oeberg sarà della partita.

Guarda la Coppa del Mondo di biathlon su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, la composizione dei quartetti in gara, il palinsesto tv e streaming, la startlist della staffetta femminile di Ruhpolding, valida per la Coppa del Mondo 2024-2025 di biathlon. L’evento verrà trasmesso in diretta tv su Eurosport2 HD; in diretta streaming su Discovery+, SkyGo, NOW, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

A CHE ORA IL BIATHLON OGGI

Sabato 18 gennaio

Ore 14.20 Staffetta femminile a Ruhpolding – Diretta tv su Eurosport 2

PROGRAMMA STAFFETTA FEMMINILE BIATHLON RUHPOLDING: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Eurosport2 HD, per gli abbonati.

Diretta streaming: Discovery+, SkyGo, NOW, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

STARTLIST STAFFETTA FEMMINILE BIATHLON A RUHPOLDING

1 SWE – SWEDEN

1-1 r MAGNUSSON Anna

1-2 g HALVARSSON Ella

1-3 y OEBERG Hanna

1-4 b OEBERG Elvira

2 FRA – FRANCE

2-1 r BOTET Paula

2-2 g MICHELON Oceane

2-3 y BRAISAZ-BOUCHET Justine

2-4 b SIMON Julia

3 GER – GERMANY

3-1 r SCHERER Stefanie

3-2 g GROTIAN Selina

3-3 y SCHNEIDER Sophia

3-4 b PREUSS Franziska

4 NOR – NORWAY

4-1 r KNOTTEN Karoline Offigstad

4-2 g ARNEKLEIV Juni

4-3 y KIRKEEIDE Maren

4-4 b FEMSTEINEVIK Ragnhild

5 ITA – ITALY

5-1 r PASSLER Rebecca

5-2 g WIERER Dorothea

5-3 y TRABUCCHI Martina

5-4 b CARRARA Michela

6 SUI – SWITZERLAND

6-1 r GASPARIN Elisa

6-2 g HAECKI-GROSS Lena

6-3 y GASPARIN Aita

6-4 b BASERGA Amy

7 POL – POLAND

7-1 r SIDOROWICZ Natalia

7-2 g ZUK Kamila

7-3 y MAKA Anna

7-4 b JAKIELA Joanna

8 AUT – AUSTRIA

8-1 r STEINER Tamara

8-2 g GANDLER Anna

8-3 y JUPPE Anna

8-4 b HAUSER Lisa Theresa

9 UKR – UKRAINE

9-1 r HORODNA Olena

9-2 g DZHIMA Yuliia

9-3 y PETRENKO Iryna

9-4 b DMYTRENKO Khrystyna

10 CZE – CZECHIA

10-1 r JISLOVA Jessica

10-2 g VOBORNIKOVA Tereza

10-3 y MIKOLASOVA Heda

10-4 b OTCOVSKA Kristyna

11 FIN – FINLAND

11-1 r HAMALAINEN Inka

11-2 g MINKKINEN Suvi

11-3 y LEINAMO Sonja

11-4 b KERANEN Noora Kaisa

12 EST – ESTONIA

12-1 r ERMITS Regina

12-2 g KUELM Susan

12-3 y TALIHAERM Johanna

12-4 b KAASIK Hanna-Brita

13 CAN – CANADA

13-1 r PARADIS Pascale

13-2 g LUNDER Emma

13-3 y ROUSSEAU Shilo

13-4 b MOSER Nadia

14 SLO – SLOVENIA

14-1 r VINDISAR Klara

14-2 g REPINC Lena

14-3 y LAMPIC Anamarija

14-4 b KLEMENCIC Polona

15 SVK – SLOVAKIA

15-1 r KAPUSTOVA Ema

15-2 g BATOVSKA FIALKOVA Paulina

15-3 y KUZMINA Anastasiya

15-4 b REMENOVA Maria

16 USA – UNITED STATES

16-1 r IRWIN Deedra

16-2 g FREED Margie

16-3 y LEVINS Chloe

16-4 b CASTONGUAY Grace

17 LAT – LATVIA

17-1 r VOLFA Estere

17-2 g BENDIKA Baiba

17-3 y BULINA Sanita

17-4 b BULINA Sandra

18 KAZ – KAZAKHSTAN

18-1 r POLTORANINA Olga

18-2 g YEGOROVA Polina

18-3 y BELETSKAYA Yelizaveta

18-4 b VISHNEVSKAYA-SHEPORENKO Galina

19 BUL – BULGARIA

19-1 r DIMITROVA Valentina

19-2 g TODOROVA Milena

19-3 y ZDRAVKOVA Maria

19-4 b HRISTOVA Lora

20 LTU – LITHUANIA

20-1 r TRAUBAITE Judita

20-2 g ZHURAUSKAITE Lidiia

20-3 y KOCERGINA Natalja

20-4 b URUMOVA Sara