In serie A1 Maschile l’AN Brescia supera la Roma Vis Nova 9-6 nel big match e tiene la testa della classifica insieme alla Pro Recco che travolge la Nuoto Catania. Il C.C. Ortigia vince il derby siciliano mentre l’Onda Forte conquista il primo punto impattando 10-10 il derby con la Training Academy Olympic Roma. In serie A1 Femminile continua la corsa di testa del duo Ekipe Orizzonte-Sis Roma che piegano la Pallanuoto Trieste e la Lazio nel derby capitolino. Importante successo esterno per la Smile Cosenza Pallanuoto che viola di misura la Vassallo superando l’AGN Energia Bogliasco 1951.