United Cup, la Polonia batte la Norvegia, sfida alla Cechia per la vetta del gruppo B

Polonia-Cechia sarà lo scontro che varrà la testa del gruppo B. A Perth Iga Swiatek e compagni hanno superato per 2-1 la Norvegia, con una gran bella impronta della numero 2 al mondo determinante in entrambe le vittorie, mentre i norvegesi sono già eliminati e certi dell’ultimo posto nel raggruppamento.

Anche perché sappiamo come Swiatek sia un rullo compressore con giocatrici che non sono alla sua portata. E difatti succede proprio questo con la malcapitata Malene Helgo, che esce dal campo con un mal di testa che ricorderà per un po’: impietoso 6-1 6-0 e primo punto polacco.

Hubert Hurkacz ha dunque l’occasione per chiudere il tie, ma era atteso da uno degli incroci più interessanti di questa prima fase, con Casper Ruud. Due giocatori di una certa caratura, ma sappiamo come il norvegese abbia al momento qualcosina in più rispetto al suo avversario su tutti gli aspetti, avendo vinto due degli ultimi tre scontri: e arriva il successo numero tre, con un 7-5 6-3 emblematico.

Tutto rinviato al doppio, con i due vincitori di giornata, Swiatek e Ruud, accompagnati rispettivamente da Jan Zielinski ed Ullrike Eikeri; l’equilibrio si protrae fino al terzo set, il match tiebreak, con cui la Polonia si impone con un faticosissimo 6-3 0-6 10-8.