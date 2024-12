United Cup 2025: varati i timeout in doppio misto

Ci sarà una regola quantomeno particolare nella nuova edizione di United Cup, che prenderà il via il 27 dicembre tra Perth e Sydney. L’evento, che per punti in palio ha sostanzialmente il valore di un ATP 500 e di un WTA 500, ha infatti introdotto la possibilità di chiamare un timeout durante il doppio misto.

In sostanza, si tratta di qualcosa che per certi versi avrebbe dell’avvicinamento a parecchi sport di squadra, ma al momento ha una regolamentazione molto stretta. Detto del fatto che si potrà chiamare soltanto in doppio misto, innanzitutto saranno due per tutta la durata della partita e potrà protrarsi fino ai 60 secondi: i giocatori potranno consultarsi con il capitano.

Inoltre, stante l’applicazione esclusiva nel misto, potrà essere richiesto soltanto dalla coppia che ha il servizio e non ci potrà essere la chiamata dello stesso tra prima e seconda (presumibilmente per evitare di farsi letteralmente dire dove tirarla, o altri eventuali scopi non benefici per la coppia avversaria).

Bisogna vedere se questo sarà un test per scenari futuri nel tennis, nello stile di ciò che già si fa alle Next Gen ATP Finals. Come si sa, alcune novità (come lo shot clock) sono state implementate, per altre c’è stata una sonora bocciatura, altre ancora restano un po’ nel limbo.