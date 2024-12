United Cup 2024, Cina-Brasile 3-0: Haddad Maia cede a Gao al termine di una maratona

Calato il sipario sulla prima giornata di incontri della United Cup 2025, competizione tennistica a squadre miste per nazioni in Australia. Alla RAC Arena di Perth, archiviata la sfida tra Kazakistan e Spagna valida per il Gruppo C, è andato in scena nella sessione serale il confronto tra la Cina e il Brasile (Gruppo E).

A sorpresa, si è imposta la compagine cinese, pur priva della campionessa olimpica in carica Zheng Qinwen. Nel singolare femminile, infatti, Zinyu Gao (n.175 del mondo) ha sconfitto Beatriz Haddad Maia (n.17 del ranking) al termine di una vera e propria maratona. Il confronto è durato ben 3 ore e 20 minuti di gioco e ha visto il successo inaspettato dell’asiatica.

Avanti di un punto, la formazione cinese ha dilagato letteralmente. Zhizhen Zhang (n.45 ATP) ha preso a pallate il povero Thiago Monteiro (n.109 del mondo), facendo valere il suo tennis maggiormente potente e imponendosi con un perentorio 6-3 6-0 in appena 56′ di gioco. Un successo che ha dato alla Cina la certezza della vittoria nell’incrocio.

Il doppio misto, comunque, è stato importante per fissare lo score e la squadra cinese non ha voluto concedere nulla da questo punto di vista. Il doppio formato da Shuai Zhang e il citato Zhizhen Zhang ha battuto la coppia Carolina Alves/Rafael Matos con il punteggio di 6-4 7-5, portando al 3-0 finale.