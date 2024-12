Tiro, nel 2025 cambia il sistema di ranking. La novità dell’ISSF

C’è aria di cambiamento nel tiro a volo e nel tiro a segno. La Federazione Internazionale di tiro sportivo, meglio conosciuta come ISSF, ha infatti annunciato la scorsa settimana di voler introdurre un nuovo sistema di ranking. La decisione, che era attesa, arriva dopo aver vagliato la proposta del Comitato Atleti nella riunione svoltasi ad inizio del mese.

Stando a quanto riportato, sembra che il nuovo sistema di punteggio e di assegnazione dei punti sarà valido per tutti gli eventi olimpici ISSF dal mese di marzo 2025. Ma per l’ufficialità si dovrà aspettare un’ulteriore convalida tecnica che non avverrà prima di febbraio.

Nel futuro imminente dunque le classifiche dovranno essere aggiornate in modo più continuo e regolare rispetto al passato, sulla base del calendario eventi ISSF e sui relativi programmi. Se tutto verrà confermato, il refresh delle liste avverrà ogni primo giorno del mese, sempre a partire da marzo.

Considerata la situazione, tutte le classifiche aggiornate al 31 dicembre 2024 rimarranno in vigore anche a gennaio. Per questo motivo il ranking non sarà azzerato come avvenuto in precedenza, ma la graduatoria rimarrà valida fino a che non verrà ufficializzata la nuova procedura.