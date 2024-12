Speed skating, si saluta il 2024 con i campionati italiani a Collalbo

Ci si prepara per salutare il 2024. Saranno i campionati italiani a rappresentare l’ultimo evento dell’annata in fatto di speed skating. Sull’anello di ghiaccio di Collalbo, dal 27 al 29 dicembre, si andrà a caccia dei titoli nazionali, prima di dare appuntamento a tutti al 2025. La Nazionale italiana guidata dal Direttore tecnico, Maurizio Marchetto, ha messo a referto ottimi riscontri nella primi due appuntamenti di Coppa del Mondo.

Al National Speed Skating Oval di Pechino (Cina) si è potuto festeggiare i podi di Davide Ghiotto e di Daniele Di Stefano, rispettivamente nei 5000 metri e nella Mass Start. Il veneto si è confermato sempre di più il riferimento nelle prove distance, mentre il 25enne tricolore sta dando seguito alla propria crescita nella gara con partenza di gruppo.

Vedremo cosa accadrà alla Ritten Arena e se ci saranno inserimenti di altri atleti che vorranno mettersi in particolare evidenza. In questo contesto, Francesca Lollobrigida sarà tra le osservate speciali, lei che dopo essere diventata mamma del piccolo Tommaso ha accettato la sfida di arrivare alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. 1500, 3000 metri e Mass Start sono state le specialità in cui si è disimpegnata nel massimo circuito internazionale e lo stesso dovrebbe essere negli Assoluti.

Il tutto andrà tarato anche in funzione di quello che accadrà gennaio 2025. Il riferimento è agli Europei di Heerenveen (Paesi Bassi), previsti dal 10 al 12 gennaio, nei quali Ghiotto e compagni vorranno essere protagonisti.