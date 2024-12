Skeleton: la Gran Bretagna trova il colpaccio ad Altenberg nella prova mista, sesti Crippa/Gaspari

Prima gara mista della stagione per la Coppa del Mondo di skeleton andata in scena nel tardo pomeriggio in quel di Altenberg, in Germania. Padroni di casa favoriti, ma arriva un risultato a sorpresa: a vincere è infatti la Gran Bretagna.

Colpaccio da parte di Tabitha Stoecker e Marcus Wyatt che timbrano il miglior tempo in entrambe le frazioni e chiudono con il crono di 2:01.19. Secondo posto anche sorprendente, va infatti agli Stati Uniti, con la coppia formata da Sara Roderick e Austin Florian, staccati di 37 centesimi dalla vetta.

Alle loro spalle la prima coppia tedesca, quella formata da Susanne Kreher e Christopher Grotheer, vincitore della prova maschile. Poi Germania 2 e la Cina.

Sesta posizione per Italia 2, con Mattia Gaspari ed Alessia Crippa, mentre l’altra coppia tricolore, quella con Valentina Margaglio ed Amedeo Bagnis chiude nona.