Skeleton, Christopher Grotheer fa poker e vince anche ad Altenberg. Italiani fuori dalla top-10

Prosegue il percorso netto di Christopher Grotheer. Il trentaduenne di Wernigerode, infatti, si è aggiudicato anche la tappa di Altenberg (Germania), quarto appuntamento della Coppa del Mondo di skeleton 2024-2025. Sul budello tedesco il padrone di casa ha calato il poker, in fatto di vittorie iniziali consecutive in questa stagione, ma con un risultato davvero sul filo di lana.

Christopher Grotheer (56.70 e 56.92) infatti ha fatto sua la gara odierna con appena 3 centesimi di vantaggio sul britannico Matt Weston (56.83 e 56.82) che ha sfiorato il sorpasso finale sull’idolo di casa. Le emozioni non sono certo concluse, dato che l’altro britannico Marcus Wyatt (56.88 e 56.78) si è fermato a soli 4 centesimi dal successo, in un podio con distacchi letteralmente minimi.

Quarta posizione per il tedesco Axel Jungk (57.00 e 56.93) a 31 centesimi dalla vetta, quinta per il suo connazionale Lukas David Nydegger (57.03 e 56.96) a 37, mentre è sesto lo statunitense Austin Florian (56.98 e 57.10) a 46, con una seconda manche ben al di sotto della prima. Settima posizione per l’ucraino Vladyslav Heraskevych (57.06 e 57.08) a 52 centesimi da Grotheer, ottava per il cinese Wenhao Chen (57.15 e 57.06) a 59, quindi nono il tedesco Felix Keisinger (57.21 e 57.06) a 65, mentre l’austriaco Samuel Maier (57.27 e 57.17) completa la top10 a 82.

Gli italiani chiudono ben lontani dalle posizioni che contano. Si ferma in 13ma piazza Mattia Gaspari (57.51 e 57.37) a 1.26, con due prove non certo trascendentali, mentre fa peggio Amedeo Bagnis (58.33 e 57.21), diciottesimo a 1.92 con una prima discesa decisamente poco brillante. Giovanni Marchetti (59.24), infine, non si è qualificato nei migliori 25 per prendere poi il via nella seconda manche.

A questo punto la classifica generale vede al comando Christopher Grotheer con 900 punti, contro gli 820 di Matt Weston e gli 812 di Marcus Wyatt. Quarto, ma già decisamente distante, Samuel Maier con 640.