Rugby a 7, a Dubai sorprende la Spagna. Ma in finale vincono le Fiji

Ha preso il via questo weekend a Dubai il Svns 2024/25, il tour mondiale di rugby a sette che vede scendere in campo le nazionali più forti. E con le Olimpiadi appena alle spalle c’era molta attesa per capire come si sarebbero presentate le squadre al via in un momento di grandi cambiamenti interni. Ecco come è andata nel torneo maschile.

Nella prima fase non sono mancate le sorprese, con Argentina e Fiji uniche a chiudere a punteggio pieno i propri gironi, mentre il Sudafrica ha vinto il gruppo A con due successi e un ko. Come la Francia, medaglia d’oro olimpica, mentre hanno rischiato grosso Australia e Nuova Zelanda, che chiudono entrambe con un solo successo, ma passano come migliori terze. Out una delle formazioni più forti degli ultimi anni, l’Irlanda, che chiude con zero su tre.

Nei quarti di finale si sentono le assenze dei campionissimi visti a Parigi, con la Francia che cede 19-17 contro le Fiji, mentre rialzano la testa la Nuova Zelanda, che beffa per 24-17 il Sudafrica. Non sbaglia, ma rischia, l’Argentina che ha la meglio dell’Australia per 22-20, mentre la grande sorpresa di giornata è la Spagna, che supera 19-14 la Gran Bretagna e vola in semifinale.

E non si ferma la sorpresa iberica, con la Spagna che in semifinale mette a segno il colpaccio della vita, battendo di nuovo per 19-14, ma questa volta la fortissima Nuova Zelanda. Nell’altra semifinale, invece, le Fiji dominano l’Argentina vincendo 43-21. La favola spagnola si ferma in finale, dove le Fiji si impongono dopo la meta iniziale di Pla per la Spagna, con le marcature di Sauturaga, Matana e Vunaki per il 19-5 finale per le Fiji.