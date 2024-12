Rugby 7, a Città del Capo vincono i sudafricani

Si è disputata a Città del Capo la seconda tappa del Hbsc Svns 2025, il tour mondiale di rugby a sette e in Sudafrica si è svolta una tappa “ridotta”, con le dodici formazioni presenti suddivise non in tre gironi, ma in quattro. Questo ha significato niente quarti di finale, ma solo le prime di ogni girone che conquistavano un posto in semifinale.

E la prima fase del torneo ha visto nella pool A le Fiji vincere le sfide contro Gran Bretagna e Uruguay e strappare il pass per le semifinali. Nella pool B, invece, si conferma la sorpresa Spagna, che ha la meglio di Kenya e Australia, mentre nella pool C viene eliminata l’Argentina, con il Sudafrica che fa due su due battendo anche l’Irlanda. Infine, nella pool D eliminata a sorpresa la Nuova Zelanda, con la Francia che domina il gruppo battendo anche gli USA.

Le semifinali vedono dunque sfidarsi Spagna e Sudafrica da un lato e Fiji e Francia dall’altro. Non riesce la rincorsa alla seconda finale consecutiva agli iberici, che devono cedere al Sudafrica per 19-17. A sorpresa mancano l’accesso alla finalissima anche i vincitori della prima tappa, cioè le Fiji, che lasciano strada aperta alla Francia con un combattutissimo match che finisce 19-17 per la Francia.

Finalissima, dunque, dove si sfidano Sudafrica e Francia. Partono bene i Bleus con la meta di Pouzelgues al 1’, ma poi arrivano le marcatura di Don e Davids e sorpasso sudafricano. La meta di Pasquet allo scadere manda le due formazioni al riposo sul 14-14, ma nella ripresa è monologo dei Blitzbokke, con le mete di van Wyk e Brits che fissano il punteggio sul 26-14 finale.