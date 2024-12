Roland Garros 2025, quando si svolge? Le date dalle qualificazioni alla finale

Sulla terra rossa di Parigi il Roland Garros sarà tra gli appuntamenti più attesi del panorama sportivo. Nella capitale francese si assegnerà il secondo titolo Slam del 2025, dopo gli Australian Open di scena dal 12 al 26 gennaio. Dal 19 al 23 maggio vi saranno i match delle qualificazioni al tabellone principale. Tanti tennisti si contenderanno l’ambito accesso al main draw.

Dal 25 maggio all’8 giugno terrà banco lo Slam transalpino e vedremo se lo spagnolo Carlos Alcaraz saprà raccogliere in tutti i sensi il testimone di Rafa Nadal, dando il via alla sua legacy su questi campi. Ricordiamo l’affermazione del giovane iberico sul mattone tritato parigino, sconfiggendo in semifinale Jannik Sinner e in finale il tedesco Alexander Zverev.

Sinner, da questo punto di vista, avrà grandi motivazioni per dimostrare di essere molto competitivo non solo sul cemento, ma anche sul rosso. Allo stato attuale delle cose, la terra è stata la superficie su cui l’altoatesino ha maggiormente faticato, ma il lavoro di completamento del suo tennis potrebbe essere funzionale anche a questo evento.

Da capire cosa riuscirà a fare Novak Djokovic. A Parigi quest’anno gioie e dolori, pensando alla conquista dell’oro olimpico battendo in finale Alcaraz e l’infortunio al ginocchio che l’ha costretto alla resa prima del tempo. Vedremo se il campione serbo sarà ancora in grado di fare la differenza.

L’edizione 2025 del Roland Garros sarà trasmessa in diretta televisiva dai canali di Eurosport, in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali relative soprattutto ai giocatori italiani, con approfondimenti quotidiani.

ROLAND GARROS 2025

19 maggio Qualificazioni

20 maggio Qualificazioni

21 maggio Qualificazioni

22 maggio Qualificazioni

23 maggio Qualificazioni

24 maggio Riposo

25 maggio Primo turno maschile e femminile

26 maggio Primo turno maschile e femminile

27 maggio Primo turno maschile e femminile

28 maggio Secondo turno maschile e femminile

29 maggio Secondo turno maschile e femminile

30 maggio Terzo turno maschile e femminile

31 maggio Terzo turno maschile e femminile

1° giugno Quarto turno maschile e femminile

2 giugno Quarto turno maschile e femminile

3 giugno Quarti di finale maschile e femminile

4 giugno Quarti di finale maschile e femminile

5 giugno Finale doppio misto e semifinali femminili

6 giugno Finale doppio femminile e semifinali maschili

7 giugno Finale doppio maschile e finale singolare femminile

8 giugno Finale singolare maschile

PROGRAMMA ROLAND GARROS 2025: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

