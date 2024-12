Pentathlon, Matteo Cicinelli: “Non sono ancora molto a mio agio con la nuova disciplina ad ostacoli”

Sabato 7 e domenica 8 dicembre si terrà a Roma il Campionato Italiano Assoluto 2024 di pentathlon moderno: sarà la prima volta che una competizione nazionale aperta anche alla categoria senior prevede la prova ad ostacoli in luogo dell’equitazione, sparita dal programma dopo i Giochi di Parigi 2024.

Dei quattro azzurri protagonisti alle Olimpiadi sarà presente soltanto Matteo Cicinelli, il quale alla vigilia della gara che metterà in palio il titolo tricolore ha parlato al sito federale dell’introduzione della nuova disciplina ad ostacoli, che gli atleti in gara affronteranno nella giornata di sabato 7, dopo il ranking round di scherma.

Matteo Cicinelli spiega l’avvicinamento alla prova ad ostacoli dopo i Giochi: “Ho ricominciato ad allenarmi ad inizio ottobre e lo sto facendo ancora con l’emozione che mi ha lasciato l’Olimpiade di Parigi. Ho avuto pochissimo tempo per prepararmi, e ho inserito la disciplina ad ostacoli da poche settimane“.

Le impressioni dell’azzurro dopo il primo approccio con questa importante novità: “Anche se non sono ancora molto a mio agio, la nuova disciplina mi piace molto, ci metto il cuore e sono felice. Per questo ho deciso di mettermi subito in gioco all’Assoluto, per chiudere l’anno così, dando il massimo“.

ISCRITTI CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO PENTATHLON

INDIVIDUALE MASCHILE

1 CICINELLI Matteo Senior

2 COLASANTI Daniele Senior

3 ALESSANDRO Federico Senior

4 MICHELI Roberto Senior

5 MICHELI Giorgio Senior

6 AGAVRILOAIE Denis Allievi

7 GOZZOLI Matteo Allievi

8 PAVOLINI Alessandro Junior

9 TROMBONI Emanuele Senior

10 BOVENZI Matteo Junior

11 VENTRICINI Edoardo Junior

12 VENTURA Matteo Junior

13 BEGGIO Matteo Allievi

14 BOUVET Mattia Allievi

15 BARLETTA Valerio Junior

16 CUTINI CALISTI Daniele Junior

17 FRANGIONI Tiziano Junior

18 VANNINI Francesco Matteo Junior

19 PRANDI Davide Allievi

20 VISCO Federico Ragazzi

21 BOERO Alessandro Ragazzi

22 VARI Edoardo Allievi

23 GIOIA Luca Junior

24 RINAUDO Mattia Junior

25 FORCINITI Alessandro Allievi

26 CACCIA Leonardo Ragazzi (Wild Card)

27 CARINGI Umberto Ragazzi (Wild Card)

28 VARI Emanuele Allievi (Wild Card)

29 FRIEDERICH Leo (GER) Allievi

30 WILD Theo (GER) Allievi

31 GEBHARD Thorben (GER) Allievi

32 KIRCHHÖFER Nils (GER) Senior

33 SPLETZER Marc (GER) Senior

INDIVIDUALE FEMMINILE

1 RINAUDO Alice Senior

2 TOGNETTI Aurora Senior

3 MONTECCHIA Ludovica Senior

4 GIOIA Teresa Allievi

5 LOPEZ Maria Lea Senior

6 FORTI Sara Junior

7 MARTINESCU Valentina Junior

8 CASSONE Ginevra Allievi

9 SAMARDZIC Nina Allievi

10 SALA Elisa Junior

11 CANTO Alessia Allievi

12 TUCCIMEI Carlotta Allievi

13 CONVERTINI Sara Junior

14 SOZZI Nikola Junior

15 AMBROSET Carla Allievi

16 MANFREDONIA Augusta Junior

17 CASCIARO Vittoria Allievi

18 TUCCIMEI Margherita Allievi

19 MARINI Margherita Allievi

20 CASCIARO Francesca Junior

21 ALLARA Anna Chiara Ragazzi

22 MONTAGNANI Rebecca Ragazzi

23 IBBA Valentina Ragazzi

24 PIGLIONICO Matilde Ragazzi (Wild Card)

25 FANCELLI Giulia Ragazzi (Wild Card)

26 BEGGIO Sara Ragazzi (Wild Card)

27 MERCURI Maria Beatrice Senior (Convocazione)

28 GELORMINO Alice Allievi (Convocazione)

29 LEH Cicelle (GER) Junior

30 WALTERMANN Anna (GER) Junior

31 UNTERBERGER Josefine (GER) Junior