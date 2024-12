Pallamano femminile, la Norvegia cala il tris! Nordiche campionesse agli Europei

Gli Europei Femminili 2024 di pallamano, si sono ufficialmente chiusi alla Wiener Stadthalle D di Vienna, in Austria, con la finalissima che ha messo di fronte la Norvegia e la Danimarca. A imporsi, in una partita molto tirata per un tempo, sono state le norvegesi capaci di regolare le rivali con lo score conclusivo di 31-23, all’interno di una gara decisa nella ripresa.

In fase iniziale tutto molto teso ed equilibrato, come testimoniato dal 13-12 dei primi 30 minuti, poi per le campionesse olimpiche un crescendo fatto di gol e difese perfette. Il duo Hovden-Reistad, 6 reti per la prima e addirittura 8 per la seconda, hanno indirizzato il duello senza lasciare spazio a una Danimarca che è stata costretta ad arrendersi.

La Norvegia vince così il suo terzo titolo continentale di fila, il 10° in assoluto, in una striscia che dal 2014 è stata interrotta solo dalla Francia nel 2018, quando le Bleus ebbero l’opportunità di organizzare il torneo in casa e le norvegesi non arrivarono neppure sul podio.

A proposito di transalpine, per le vicecampionesse olimpiche in carica è amarissimo il 24-25 con cui sono state superate dall’Ungheria, capace di aggiudicarsi un bellissimo bronzo ispirato dalle 9 reti di Klujber. Gli Europei vanno così in archivio. Prossima edizione in programma: nel 2026, con una maxi-organizzazione che riguarderà Polonia, Cechia, Romania, Slovacchia e Turchia.