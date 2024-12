Oleksandr Usyk si gode il successo: “Fury una brava persona, mi ha reso migliore. Ora stacco il cellulare”

Oleksandr Usyk vince di nuovo contro Tyson Fury e si conferma il campione del mondo dei pesi massimi per le sigle Wba, Wbc, Wbo e Ibo. A Gedda è andata in onda un’attesissima rivincita tra questi due protagonisti che ha visto trionfare ancora l’ucraino che si è imposto nettamente ai punti con verdetto unanime.

Nel post Usyk ha voluto rimarcare tutti i ringraziamenti, mostrando rispetto anche per il suo avversario: “Ho grande rispetto per Tyson Fury. Mi ha reso più forte. Tyson è un grande avversario, un grande uomo e un pugile difficile da affrontare. E’ una brava persona“.

Parole al miele anche sulla moglie e i figli: “Mia moglie e i miei bambini mi hanno aiutato. Oggi (ieri, ndr) i miei due figli hanno vinto i loro tornei nel judo. Mio figlio ha detto ‘papà, tu sei il prossimo’. Io ho risposto: ‘ok’ “.

Prosegue: “Voglio dedicare questa vittoria a mia madre che si è preoccupata e ha fatto sacrifici per me per tanti anni e la voglio dedicare anche a tutte le mamme ucraine. Adesso voglio tornare a casa, spegnere il mio cellulare, chiudermi in casa, sdraiarmi e guardare il cielo. Non voglio pensare alla boxe per un po’, a Tyson Fury, a Dubois. Ora mi godo il riposo e gioco con i miei figli“.